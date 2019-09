Business news: Thailandia, calo produzione preoccupa i costruttori di auto giapponesi

- La produzione di automobili in Thailandia ha segnato il quarto calo mensile consecutivo ad agosto, per effetto di un indebolimento della spesa domestica e delle pressioni al ribasso che gravano sulle esportazioni. La Federazione delle industrie della Thailandia ha rilevato ad agosto un calo della produzione del settore auto pari all’8 per cento su base annua, a 166.361 automobili. Il dato segue quello relativo agli acquisti di automobili nel mese di giugno, che per la prima volta in 30 mesi è sceso sotto il livello degli acquisti nel medesimo mese dell’anno precedente (meno 1 per cento su base annua). Gli ultimi dati relativi all’industria e al mercato dell’auto thailandesi riflettono una tendenza in atto in diversi altri paesi del Sud-est asiatico, e preoccupano i costruttori giapponesi, protagonisti di quei mercati. La Thailandia, in particolare, rappresenta per i costruttori giapponesi il principale hub produttivo per il Sud-est asiatico. (Fim)