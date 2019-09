Business news: Usa-Cina, delegazione cinese a Washington per preparare prossime consultazioni economiche

- Liao Min, vicedirettore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari finanziari ed economici e viceministro delle Finanze cinese, guiderà una delegazione negli Stati Uniti oggi, su invito del governo Usa, per condurre consultazioni commerciali. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La visita è in preparazione del 13mo round di consultazioni economiche e commerciali di alto livello fra Cina e Stati Uniti previste per ottobre a Washington. La nuova sessione di colloqui di alto livello è stata annunciata il 5 settembre scorso dal ministero del Commercio cinese, a margine di una conversazione telefonica del vicepremier cinese Liu He con il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, e con il segretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Alla conversazione ha preso parte anche il governatore della banca centrale cinese, Yi Gang. (Cip)