Business news: Cina e paesi Asean promuovono "sviluppo verde" regionale

- Oltre 350 rappresentanti della Cina e dei membri dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, hanno discusso della promozione dello "sviluppo verde" regionale in un forum tenutosi a Nanning, capitale della regione autonoma cinese del Guangxi Zhuang, nel sud del paese. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, i partecipanti al Forum di cooperazione ambientale si sono scambiati opinioni su temi quali lo sviluppo di eco-città, la gestione sostenibile dell'ecosistema marino, la crescita verde regionale, i cambiamenti climatici e l'innovazione tecnologica dell'industria verde. "La Cina e l'Asean si trovano ad affrontare l'arduo compito di perseguire lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente", ha affermato Song Xiaozhi, funzionario del ministero dell'Ecologia e dell'ambiente. "Le due parti dovrebbero promuovere la cooperazione pratica, come la creazione di piattaforme ambientali per i big data, per migliorare il meccanismo di cooperazione", ha aggiunto Song. Inaugurato nel 2011, il forum è uno degli eventi di preparazione al 16mo Expo Cina-Asean, in programma dal 21 al 24 settembre. (Cip)