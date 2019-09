Business news: Cina, Banca Mondiale, crescita potrebbe scendere all'1,7 per cento entro il 2030

- Il tasso di crescita economica della Cina potrebbe scendere all'1,7 per cento entro il 2030 se non venissero attuate riforme per migliorare l'allocazione delle risorse del paese. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che riporta un rapporto pubblicato dalla Banca mondiale e da un think tank governativo, il Centro di ricerca sullo sviluppo del Consiglio di Stato. "Dopo quasi quattro decenni di rapida crescita, la Cina è entrata in una nuova normalità di crescita più lenta", si legge all'inizio del documento, dal titolo "Cina innovativa". Nel sottolineare che i vecchi motori della crescita "stanno esaurendo il ritmo", la ricerca afferma che la Cina non può più fare affidamento su una forza lavoro in crescita, sull'espansione della produzione, sulla migrazione dalle aree rurali alle città, sull'espansione delle esportazioni e sull'apertura verso gli investimenti esteri. Il paese, invece, dovrebbe concentrarsi sulla "continua crescita della produttività". Le conseguenze del mancato adattamento alle nuove realtà sarebbero significative. (Cip)