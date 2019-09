Anzio: Dureghello (comunità Ebraica Roma), alzare livello attenzione su quanto sta accadendo in queste settimane

- "Bisogna alzare il livello di attenzione su quanto sta accadendo in queste settimane. Un'altra aggressione razzista, questa volta ai danni di un ragazzo nigeriano, a cui va tutta la solidarietà e vicinanza della Comunità Ebraica di Roma". Lo comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Se pensiamo che le parole ed i gesti nostalgici del ventennio non abbiano effetti - aggiunge - questa è la dimostrazione che purtroppo non è così. Sono proprio le istituzioni a dover dare l'esempio. Penso che potrebbe essere un segnale importante riparare al torto di qualche mese fa quando venne negata una benemerenza a Adele Di Consiglio. Oggi conferirle questo riconoscimento sarebbe un bel messaggio per tutta la cittadinanza".(Com)