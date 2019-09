Municipio Roma V: Salvini, solidarietà a militanti Lega Roma attaccati da soliti 'democratici', penosi e vigliacchi

- "Tutta la mia solidarietà ai militanti e volontari della Lega di Roma oggi attaccati con una bomba carta ad opera dei soliti 'democratici'. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Penosi e vigliacchi, spero vi prendano. Non ci fate paura! Alla faccia vostra, nella sola Capitale, oggi abbiamo raccolto oltre 5.000 firme, affetto ed entusiasmo". Lo scrive, in un tweet, il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rer)