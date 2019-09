Business news: Cina, governo punta a trasformare industria dello sport in pilastro economia nazionale

- Il Consiglio di Stato cinese, l'organo esecutivo, ha svelato un documento intitolato "Pareri sulla promozione dello sport di massa, del consumo sportivo e dello sviluppo di alta qualità dell'industria sportiva", che stabilisce misure per trasformare l'industria in uno dei pilastri dell'economia nazionale. Lo riferisce la stampa cinese. Secondo il piano, articolato in dieci punti, le associazioni sportive nazionali subiranno una profonda riforma e anche la gestione degli stadi pubblici sarà riformata per ospitare al meglio gli eventi sportivi. Le politiche finanziarie saranno affinate, per rendere disponibili al pubblico un maggior numero di impianti. Il governo starebbe anche studiando la creazione di un fondo di investimento per l'industria sportiva. Il documento prevede anche la promozione di tornei scolastici e sport invernali nonché l'introduzione di un allenamento sportivo professionale nelle scuole. Nel 2014, il governo cinese ha annunciato l'intenzione di sviluppare l'industria sportiva del paese e aumentare la produzione annua del settore a cinquemila miliardi di yuan (705 miliardi di dollari) entro il 2025, mentre la promozione del fitness è diventata una delle priorità del governo. (Cip)