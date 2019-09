Business news: India, Coffee Day Enterprises, raggiunto accordo per vendita Global Village Tech Park

- Coffee Day Enterprises, il gruppo cui fa capo la più grande catena di caffetterie dell’India, Cafe Coffee Day (Ccd), ha raggiunto l’accordo con la società finanziaria Blackstone e con la società di consulenza per lo sviluppo immobiliare Salarpuria Sattva per la vendita del parco tecnologico Global Village Tech Park, sito a Bangalore. Global Village, valutato circa 27 miliardi di rupie (quasi 341 milioni di euro circa), dovrà prima essere scorporato dalla divisione immobiliare Tanglin Development (Tdl). Coffee Day Enterprises è da tempo in difficoltà. Il suo fondatore, V. G. Siddhartha, sotto pressione da parte dei creditori, degli investitori e del fisco, si è suicidato a fine luglio. Il 76 per cento delle azioni di Coffee Day Enterprises intestate a Siddharta e ai suoi familiari erano state poste come garanzie collaterali per prestiti. (Inn)