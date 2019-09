Business news: Russia, Chemezov (Rostekh) in programma rete 5G con tecnologia di sviluppo domestico

- La società russa Rostekh è pronta a lanciare un progetto pilota 5G con propria tecnologia in una delle regioni della Federazione Russa nel periodo 2022-2023. Lo ha dichiarato il presidente della holding di stato russa Rostekh, Sergej Chemezov. "Le tecnologie sono disponibili, possiamo produrre le componenti necessarie. Abbiamo già raggiunto risultati e penso che nel 2022-2023 saremo in grado di creare una rete sperimentale in una delle regioni. Il nostro compito è presentare un piano strategico per la creazione del 5G in Russia", ha dichiarato Chemezov, in un'intervista all'agenzia "Rbk". La Russia conduce negoziati con altri paesi sulle tecnologie 5G. "La condizione è che in ogni caso si tratti di apparecchiature localizzate. I moduli o gli accessori devono essere prodotti interamente qui. Altrimenti, non avrà senso, di nuovo dipenderemo completamente da un produttore esterno. È chiaro che negoziare con l'Europa o l'America è ormai quasi impossibile, mentre in Asia orientale c'è un buon margine", ha aggiunto Chemzov. La cinese Huawei, dopo i problemi con gli Stati Uniti, è uno dei possibili partner. (Rum)