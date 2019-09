Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 22 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8 - FCA, corso Giovanni Agnelli: l'assessore Sacco partecipa all'evento 'Torino festeggia la sua 500 - VI Meeting Internazionale Città di Torino'.Ore 11,30 - Basilica di Superga: Messa in suffragio della principessa martire nell'ambito della festa di San Maurizio. Partecipa, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero.REGIONEOre 10, San Giacomo di Roburent (CN), il vicepresidente Carosso partecipa alla Fiera regionale della MontagnaOre 10, Novalesa (TO), l’assessore Tronzano presenzia all'apertura della 15a. Fiera della patata e della tomaOre 10.30, Tagliolo Monferrato (AL), l'assessore Protopapa interviene all’inaugurazione della 15a. edizione della rassegna “Le Storie del Vino”Ore 14.30, Cocconato (AT), il vicepresidente Carosso assiste al 50° Palio degli Asini di CocconatoOre 18.30, Asti, l’assessore Tronzano interviene alla manifestazione promossa da CNA Asti "Arti e mercanti - XX edizione"(Rpi)