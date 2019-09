Anzio: Leodori, episodio gravissimo, vicini a giovane vittima

- "Episodio gravissimo e purtroppo non isolato". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. "Purtroppo in questi mesi il numero di violenze a sfondo razzista è cresciuto e questo deve far alzare l'allarme ma soprattutto far capire a tutti che bisogna fermare le onde d'odio, i messaggi di propaganda per cui il diverso, il più debole è un bersaglio. Al giovane africano vittima dell'aggressione va la nostra vicinanza con l'augurio - conclude Leodori - che i due ragazzi, di cui uno ancora minorenne, autori di questa follia saranno aiutati nel capire cosa hanno veramente fatto e chiedere il perdono di un altro ragazzo che ha la pelle diversa dalla loro".(Com)