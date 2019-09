Business news: Pechino aumenterà sostegno finanziario per mitigare cambiamenti climatici

- La Cina aumenterà il sostegno finanziario ai programmi volti a mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Lo ha dichiarato Li Gao, funzionario del ministero dell'Ecologia e dell'ambiente nel corso di un forum sulla finanza verde. "La Cina accelererà l'elaborazione di politiche di finanziamento correlate per affrontare i cambiamenti climatici e svelare gli standard nazionali in questo campo. Dovrebbero essere profusi sforzi per lanciare zone pilota di finanziamento sul clima locale e guidare i governi locali a esplorare percorsi e modalità di sviluppo su misura per affrontare le questioni climatiche chiave", ha spiegato Li. Il funzionario ha anche auspicato un rafforzamento della cooperazione internazionale per promuovere l'attuazione di progetti all'estero nel rispetto del clima. L'agenzia di stampa cinese "Xinhua" ricorda che la Cina ha introdotto nel dicembre del 2017 un meccanismo di mercato per controllare le emissioni di anidride carbonica. (Cip)