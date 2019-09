Business news: Airbus approfondisce cooperazione con industria aerea cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore europeo di aeromobili Airbus ha dichiarato di essere impegnato ad accelerare e approfondire la sua cooperazione a lungo termine con l'industria aeronautica cinese, con un imminente aumento della produzione del modello A320 nella sua catena di montaggio finale a Tientsin. Lo riferiscono i media cinesi. Entro la fine dell'anno, Airbus assemblerà sei A320 al mese a Tientsin, con un aumento del 50 per cento rispetto alla capacità iniziale. Finora, quello stabilimento, in funzione da oltre un decennio, ha consegnato più di 440 aerei A320. Quella di Tientsin è la terza più grande catena di montaggio a corridoio singolo per Airbus dopo Tolosa in Francia e Amburgo in Germania ed è sulla buona strada per diventare il centro di produzione dell'azienda in Asia. Ha consegnato 16 aeromobili A320 a compagnie aeree non cinesi ed è in trattative con diversi vettori stranieri per ulteriori ordini. (cip)