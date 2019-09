Kosovo-Serbia: europarlamentare Fajon, Pristina permetta ripresa dialogo con revoca dazi

- Il Kosovo deve revocare i dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci per permettere di riprendere con successo il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Lo sostiene l'europarlamentare slovena Tanja Fajon, già relatrice per il Kosovo nell'ultima legislatura europea, in un'intervista al quotidiano albanese "Shekulli". "Al fine di far proseguire i negoziati, il loro status dovrebbe essere quello precedente all'introduzione dei dazi", osserva Fajon secondo cui "solo questa strada" permetterà di trovare una soluzione in futuro che possa riappacificare Serbia e Kosovo. Anche l'ambasciatore Usa a Belgrado, Kyle Scott, nei giorni scorsi ha detto che il nuovo governo del Kosovo dovrebbe revocare i dazi imposti sulle merci serbe. (segue) (Kop)