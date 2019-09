Emirati: presentata la Abrahamic House of Fraternity che unirà le religioni monoteiste

- Sarà un luogo per la tolleranza e l'educazione religiosa, unendo le fedi e inviando un messaggio di unità al mondo. La Abrahamic Family House, che è stata presentata ieri a New York prima dell'inizio dei lavori sull'isola di Saadiyat il prossimo anno, sarà una manifestazione fisica del Documento sulla Fraternità umana firmato da Papa Francesco e dallo sceicco Ahmed Al Tayeb, il Grande Imam di Al Azhar, durante la visita del pontefice ad Abu Dhabi dello scorso febbraio. Il documento chiedeva la riconciliazione delle persone di tutte le fedi e buona volontà al servizio della pace universale. The Abrahamic Family House, dal nome del profeta Abramo, è stata progettata dal famoso architetto britannico Sir David Adjaye. Le immagini sono state mostrate per la prima volta ieri a New York, dove i membri del Comitato superiore della Fraternità umana, creato per mostrare qual è la linea del documento, si sono incontrati per la seconda volta. In riconoscimento dell'Islam, del cristianesimo e dell'ebraismo, i tre edifici principali - una moschea, una chiesa e una sinagoga - si affacceranno ciascuno in un giardino centrale sotto il quale siederà un museo e un centro per l'educazione. Mentre i luoghi di culto hanno la stessa altezza, i disegni e gli interni saranno significativamente diversi. La moschea sarà orientata verso la Kaaba alla Mecca, l'altare della chiesa punterà verso est verso il sole, e il podio della sinagoga e la Torà dovranno guardare a Gerusalemme. Ogni edificio avrà un ingresso separato sulla strada ma con il terreno che sale delicatamente in un podio nel mezzo del sito, i visitatori del giardino potranno scrutare tutti e tre gli edifici. Il progetto dovrebbe essere completato nel 2022.(Res)