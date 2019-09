Roma: Masucci (Fit-Cisl Lazio), aggressione autista bus, ora basta. Situazione di 'guerriglia' deve finire

- "Ora basta, questo clima di 'guerriglia urbana' deve al più presto finire: l'ennesima, gravissima aggressione ad un autista Atac, avvenuta ieri sera, rende necessario un intervento incisivo dei soggetti competenti. Per parte nostra, non siamo disposti ad attendere ulteriormente che si adottino misure adeguate, mentre la sicurezza dei lavoratori è a rischio". È quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Nell'esprimere vicinanza e solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione – aggiunge il sindacalista – auspichiamo che si prevedano pene severe per chi compie simili aggressioni, a deterrenza di episodi futuri. Più in generale, si deve reagire rafforzando e diffondendo più che mai la cultura del rispetto". (Com)