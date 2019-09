Anci: Silvestroni (Fd'I), centrodestra pronto per candidato unitario presidenza Lazio

- "L'unità del centro destra passa dalla chiarezza e l'Anci Lazio dovrà eleggere il suo presidente tra poco meno di mese, un ente che svolge in ruolo fondamentale di supporto per le istanze e le esigenze di tutte le amministrazioni locali del Lazio. Il centro destra è pronto a rappresentarlo proponendo un candidato unitario. Dopo l'adesione al mio appello da parte di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina, l'obiettivo si avvicina". Lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. (Com)