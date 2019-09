Roma: Renzi, aggressione ad autista bus è folle. Ragazzi vanno puniti, chi sbaglia paga

- "Roma. L'autista di un bus rimprovera dei ragazzi. Loro, minorenni, lo pestano in 8. Folle! Quei ragazzi vanno puniti. E dobbiamo 'riscoprire una nuova stagione dei doveri', come diceva Moro. Basta con la logica del tutto dovuto: doveri, non solo diritti. E chi sbaglia deve pagare". Lo scrive, in un tweet, Matteo Renzi. (Rer)