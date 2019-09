Ambiente: ad Ostia oltre cinquecento volontari al lavoro per ripulire il lungomare, tra loro anche sindaco Raggi

- Oltre cinquecento persone si sono date appuntamento questo pomeriggio ad Ostia per bonificare dai rifiuti l'area compresa tra il lungomare di Ostia e la Pineta di Castel Fusano. Chiamati a raccolta da Retake Roma in occasione dell'International Coastal Cleanup Day, il più grande evento annuale di conservazione e protezione delle coste, diverse centinaia di persone si sono armate di guanti e speciali attrezzi per raccogliere e differenziare i rifiuti abbandonati da anni in questo tratto del litorale di Roma. Tanti anche gli stranieri che hanno aderito all'iniziativa, sostenuta dalla Presidenza della Repubblica Italiana, e a cui hanno aderito anche l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, l'Ambasciata di Estonia a Roma e l'Ambasciata di Portogallo a Roma. Nel dettaglio, la Presidenza della Repubblica ha sostenuto la giornata garantendo il trasporto dei partecipanti, e mettendo a disposizione orologi, portachiavi e cappelli con cui sono stati premiati i volontari più meritevoli. Inoltre, una rappresentanza dei volontari di Retake Roma ha visitato la Tenuta presidenziale di Castelporziano, territorialmente contigua ai siti dove si sono svolte le attività di pulizia civica. All'iniziativa ha collaborato anche Ama, fornendo alcune attrezzature ai volontari e garantendo la raccolta dei rifiuti differenziati nel corso della giornata. (segue) (Rer)