Ambiente: ad Ostia oltre cinquecento volontari al lavoro per ripulire il lungomare, tra loro anche sindaco Raggi (2)

- Arrivata ad Ostia per incontrare i volontari e concedersi qualche foto davanti ai sacchi di rifiuti raccolti, la sindaca di Roma Virinia Raggi ha voluto sottolineare: "Oggi siamo qui in occasione di un evento mondiale con cui si sensibilizzano le persone a pulire la propria casa, perché i parchi e i giardini della città sono un estensione di casa nostra. Dobbiamo ringraziare i cittadini che hanno pulito ma anche fare una reprimenda a coloro che hanno sporcato perché prevenendo questi gesti la pulizia dei parchi sarebbe più facile". "Siamo molto felici di patrocinare 'Ostia acchiappa la plastica', ha invece affermato il capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Vito Borrelli, rinnovando la sinergia che ha visto collaborare in passato la rappresentanza e Retake. L'evento "si inserisce appieno nella campagna #EUBeachCleanUp della Commissione europea, che vede impegnate Rappresentanze e Delegazioni dell'Unione europea in tutto il mondo in attività di sensibilizzazione sull'importanza della protezione dei mari e la riduzione della plastica e degli altri rifiuti marini". (segue) (Rer)