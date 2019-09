Ambiente: ad Ostia oltre cinquecento volontari al lavoro per ripulire il lungomare, tra loro anche sindaco Raggi (3)

- Per il vice capo missione dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Thomas Smitham, "è stimolante vedere quanti colleghi italiani e internazionali si siano mobilitati per prendere parte a questo evento e per diventare parte della soluzione al crescente problema dell'inquinamento". "Ogni volta che uno di noi inizia con questi piccoli passi, con cambiamenti che possono ridefinire le nostre vite – ha sottolineato la vice capo della missione degli Stati Uniti presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a Roma, Jennifer Harhigh, incoraggiamo coloro che ci circondano e quelli che condividono i nostri ideali a fare quel percorso con noi. Condividere tutti questi piccoli passi, di tutti i volontari che concedono volentieri alcune ore del loro tempo, ci aiuterà a cambiare mentalità e a non aspettare che gli altri risolvano i nostri problemi". (Rer)