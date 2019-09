Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, partecipa con le associazioni del territorio, all'edizione 2019 della giornata mondiale di'Puliamo il Mondo'.via Dezza 43 (ore 12.30)VARIEIntesa Sanpaolo partecipa alla Milano Fashion Week con la sfilata Next Trend, con cento diversi outfit e dieci stilisti di talento provenienti da Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Udine e Vercelli.Palazzo delle Colonne, via Verdi 8 (ore 18)Evento "12 ore di lettura di testi sacri" con diverse personalità del mondo religiosoRefettorio ambrosiano, piazza Greco (dalle 10 alle 22) (Rem)