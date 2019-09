Business news: Brasile, commercio con Stati Uniti in crescita ad agosto

- Il volume degli scambi commerciali tra Brasile e Stati Uniti è cresciuto sensibilmente nel mese di agosto 2019. La bilancia commerciale ha segnato un netto surplus per l'export statunitense. Mentre le esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti sono cresciute del 9,5 per cento, le importazioni da Washington sono aumentate del 27,9 per cento. Allo stesso tempo, sono diminuiti gli scambi commerciali brasiliani con altri importanti partner come Cina, Argentina e Unione Europea. E' quanto riferisce la Fondazione Getulio Vargas che ha diffuso i dati commerciali del paese. (Brb)