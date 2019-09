Municipio Roma V: Raggi, ferma condanna per vile e grave gesto subito da alcuni militanti della Lega a Tor Tre Teste

- "Voglio esprimere la più ferma condanna per il vile e grave gesto subito da alcuni militanti della Lega a Tor Tre Teste. Roma non tollera la violenza e difenderà sempre la libertà di espressione e opinione di ciascuno". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)