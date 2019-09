Roma: Fassina (Leu), inaccettabile aggressione autista. Solidarietà

- "Un forte abbraccio solidale all’autista dell’Atac aggredito stanotte da un gruppetto di vigliacchi. È inaccettabile che a Roma continuino a avvenire tali episodi ai danni di chi compie ogni giorno il proprio dovere. Le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici Atac devono diventare priorità assoluta dell’azienda e dell’amministrazione. Auspichiamo che al più presto i responsabili vengano individuati". Così, in una nota, Stefano Fassina consigliere Sinistra per Roma deputato LeU. (Com)