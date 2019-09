Russia-Usa: ambasciatore Huntsman, troveremo accordo su estensione trattato Start

- È difficile che Russia e Stati Uniti non riescano a concordare l’estensione del Nuovo Trattato strategico di riduzione delle armi (Start) in 2021. Lo ha detto Jon Huntsman, l’ambasciatore uscente degli Stati Uniti in Russia, in un'intervista all’emittente televisiva “Dozhd”. L'ambasciatore ha espresso la fiducia sul fatto che le parti riusciranno a negoziare un accordo che tenga conto delle nuove realtà. Secondo Huntsman, è errato affermare che il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) scatenerà una nuova corsa agli armamenti, soprattutto considerando l'attenzione particolare che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presta a questo tema. (segue) (Rum)