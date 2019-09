Russia-Usa: ambasciatore Huntsman, troveremo accordo su estensione trattato Start (2)

- Gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Inf il 2 agosto dopo aver accusato la Russia di non aver rispettato l'accordo. Mosca ha sempre respinto le accuse e ha risposto sospendendo la propria partecipazione al patto. Il Nuovo Start è l'ultimo trattato di controllo degli armamenti in vigore tra le due principali potenze nucleari al mondo: gli Stati Uniti e la Russia. L’accordo stabilisce la riduzione del numero di lanciatori di missili nucleari strategici della metà e limita il numero di testate nucleari strategiche dispiegate a 1.550. L'accordo scadrà nel febbraio 2021. Huntsman ha dichiarato in una lettera a Trump il mese scorso che intendeva dimettersi dal suo incarico il 3 ottobre, dopo due anni di mandato diplomatico a Mosca. (Rum)