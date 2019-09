Sport: domani la "Rome Half Marathon Via Pacis", oltre 7.000 runner per la corsa per la pace

- Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi che hanno ispirato la "Rome Half Marathon Via Pacis", evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della Fidal - Federazione italiana di atletica leggera. La mezza maratona, alla quale è abbinata la Run For Peace, non competitiva di 5 chilometri, si svolgerà domani, domenica 22 settembre, con partenza alle ore 9 da via della Conciliazione. Alla partenza saranno presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi, il Vescovo Ausiliare di Roma S.E. Selvadagi Mons. Paolo, il presidente Fidal Alfio Giomi, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia S.E. Omar Alshamsi, l’ambasciatrice dell'India in Italia S.E. Reenat Sandhu, l'Ambasciatore dell'Oman S.E. Ahmed Baomar, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale Salvatore Farina, l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia e la presidente di Acea Spa Michaela Castelli. (segue) (Com)