Sport: domani la "Rome Half Marathon Via Pacis", oltre 7.000 runner per la corsa per la pace (2)

Roma, 21 set 16:49 - (Agenzia Nova) - Per le strade della Capitale correranno oltre 7.000 persone (2.667 alla mezza maratona e si attendono 5.000 partecipanti alla non competitiva di 5 chilometri): donne, uomini, famiglie, anziani, giovani, bambini, sportivi, persone con disabilità ognuno con il suo pettorale, ognuno con il suo messaggio di pace. Cinque le tappe che sottolineeranno la partecipazione alla mezza maratona dei podisti delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa. La mezza maratona, alla quale è abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri con 5.000 partecipanti previsti, ha fatto registrare il record di iscritti, 2.667, dei quali 2050 uomini e 617 donne. Le nazioni rappresentate sono 52, inclusa l'Italia che conta 2336 iscritti. I cinque paesi con più iscritti dopo l'Italia sono la Gran Bretagna e gli Stati Uniti con 33 partecipanti, la Polonia con 31, la Francia con 22 e le Filippine con 20. In ambito nazionale, invece, il Lazio è la regione più rappresentata con 1601 iscritti (1350 da Roma e provincia). A seguire ci sono la Campania con 120, la Lombardia con 100, la Puglia con 81, l'Emilia Romagna con 66 e la Toscana con 57. (Com)