Sanità: Gallera su potenziamento misure contro Alzheimer, cura e assistenza sono priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer rappresentano per Regione Lombardia una priorità assoluta: tant'è che per il 2019 abbiamo previsto 1.670 posti aggiuntivi nei nuclei dedicati e attrezzati, che si aggiungono ai 2.926 già esistenti". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo ad un convegno organizzato in occasione alla XXVI Giornata mondiale dell'Alzheimer. "Abbiamo messo in primo piano - ha aggiunto - la cura della persona e il sostegno ai familiari che spesso rappresentano dei veri e propri 'care-giver'. Le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale, ed in quella anziana in particolare e richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali per fronteggiarle". Nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Regione per dare risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, garantendo continuità nell'accesso ad una rete dei servizi integrata, si colloca la filiera di servizi/misure/progetti rivolti alle persone affette da Alzheimer. "Abbiamo indicato alle Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) - ha spiegato Gallera - di portare il livello dei posti a contratto nei nuclei Alzheimer ad un parametro di '2 ogni 1000 anziani over 65'. Per questo, in Lombardia avremo 4.596 posti complessivi per le persone affette da demenze e in particolare da Alzheimer". Le strutture che potranno attivare nuovi posti per malati di Alzheimer dovranno garantire il possesso dei seguenti requisiti: un nucleo dedicato, attrezzato in modo adeguato alla gestione dei disturbi del comportamento e dotato di idoneo sistema di sicurezza antifuga; un minutaggio assistenziale adeguato per ogni ospite; personale dell'èquipe assistenziale specificatamente formato per l'assistenza ai pazienti affetti da demenza; adeguato supporto psicologico agli operatori al fine di contenere lo stress lavoro correlato e il fenomeno del burn-out; collegamento con la rete dei servizi per le demenze, in particolare con i Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze. (segue) (com)