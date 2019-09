Ue: Conte, non sappiamo spendere i fondi a disposizione, bisogna fare di più

- ll presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Foggia all'inaugurazione dello stabilimento Valoridicarta Spa, ha denunciato il fatto che "non sappiamo spendere i fondi europei a disposizione, abbiamo speso solo il 23 per cento delle risorse programmate. Dobbiamo fare molto di più, perdiamo risorse economiche". A tal proposito, il premier ha ribadito la funzione della struttura di missione ad hoc voluta presso la presidenza del Consiglio "proprio per migliorare concretamente la capacità di spesa". (Rin)