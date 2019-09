Ambiente: per "Puliamo il Mondo" bonificato un accampamento nel bosco del lago storico del parco di Villa Ada

- Cinquanta grandi sacchi di spazzatura sono stati riempiti questa mattina dai volontari dell'Osservatorio Sherwood, dell'associazione Sotterranei di Roma e da semplici cittadini che, nell'ambito delle iniziative promosse da Legambiente Lazio per "Puliamo il Mondo", hanno bonificato i resti di un accampamento abbandonati nel bosco del lago storico di Villa Ada dopo lo sgombero effettuato prima dell'estate. Sono stati rimossi anche rifiuti tossici e nocivi (in particolare sette batterie di auto) che rischiavano di inquinare l'ecosistema del parco o di innescare pericolosi incendi. Con l'occasione l'Osservatorio Sherwood ha aggiornato il monitoraggio della mappa dei punti di degrado presenti nel comprensorio verde di Villa Ada e Monte Antenne ed ha invitato la nuova assessora capitolina al Verde, Laura Fiorini, a compiere un sopralluogo congiunto per verificare sul campo le problematiche esistenti e individuare le possibili priorità di intervento.(Com)