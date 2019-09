Credito: Conte, consolidare imprese bancarie a sostegno sistema produttivo

- ll presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Foggia all'inaugurazione dello stabilimento Valoridicarta Spa, sul fonte del credito ha insistito: "Noi dobbiamo fare di tutto per stimolare il consolidamento delle imprese bancarie per garantire il potenziameto di sostegno finanziario all’intero sistema produttivo del Mezzogiorno". Quindi, il premier ha garantito: "Ci stiamo lavorando e contiamo, con l'ausilio di Banca d'Italia, di poter offrire una soluzione in questa direzione". (Rin)