Sud: Panetta (Bankitalia), suo sviluppo problema irrisolto economia italiana

- ll direttore generale di Banca d'Italia, Fabio Panetta, durante il suo intervento all'inaugurazione della Valoridicarta Spa a Foggia ha spiegato la mission dello stabilimento e ha detto: "Sviluppare e valorizzare risorse pubbliche. Migliorare la qualità e ridurre i costi di stampa delle banconote in euro. La società Valoridicarta, partecipata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dalla Banca d’Italia nasce con questi obiettivi". Quindi Panetta si è detto lieto di partecipare allinaugurazione di "questo sodalizio tra due istituti che hanno al centro della propria attività il bene pubblico". Ma l'iniziativa è stata anche l'occasione per il direttore generale di Bankitalia per soffermarsi sul tema dello sviluppo del Mezzogiorno che, ha rimarcato, "rappresenta il problema irrisolto dell’economia italiana. Nelle regioni meridionali il Pil pro capite è la metà di quello del Centro Nord; la disoccupazione è prossima al 20 per cento, il doppio di quella del resto del Paese. Le disuguaglianze e l’incidenza della povertà sono ampie. La dotazione infrastrutturale e la qualità dei servizi pubblici essenziali sono insoddisfacenti". Quindi Panetta ha avvertito: "Se non riusciremo a portare il Mezzogiorno su un sentiero di crescita robusto, duraturo non ci potrà essere vero progresso per l’Italia. E' un obbligo verso un terzo dei cittadini italiani, cui vanno garantiti servizi adeguati, diritti, opportunità. Ma è anche un problema per tutta l’economia nazionale: un Mezzogiorno stagnante comprime il mercato domestico, a danno anche dell’economia del Centro Nord". (Rin)