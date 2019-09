Italia-Ungheria: Di Maio a Orban, "eviti inutili ingerenze"

- Il premier ungherese Viktor Orban "eviti inutili ingerenze. Non permetto a nessuno di giudicare o attaccare l'Italia, men che meno a chi fa il sovranista ma con i nostri confini. Orban non conosce il popolo italiano, parli quindi del suo popolo, se vuole, non del nostro". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, replicando alle affermazioni di Orban durante il suo intervento ad Atreju 2019, manifestazione organizzata a Roma dal partito Fratelli d’Italia. Lo riferisce una nota della Farnesina. (Res)