Uruguay: presidente Vazquez completa ciclo radioterapia, "ottime condizioni generali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Tabaré Vszquez, ha completato il trattamento di radioterapia contro il cancro ai polmoni che gli è stato diagnosticato alla fine di agosto. Lo riferisce la presidenza in un comunicato ufficiale. Il presidente, secondo l'oncologo che lo ha in cura, Mauricio Cuello, si trova in "ottime condizioni generali". Parlando poco prima di iniziare il ciclo i radioterapia Vazquez ha dichiarato che intende "governare fino all'ultimo giorno del suo mandato", nonostante la necessità di sottomettersi alle cure. (Mec)