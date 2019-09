Siria: Erdogan, completati preparativi per zona di sicurezza nel nord

- La Turchia ha completato i preparativi lungo il confine con la Siria per creare una zona di sicurezza. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prima della partenza per New York in vista delpl'Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Tutti i nostri preparativi sono stati completati lungo il confine - ha aggiunto -. Siamo insieme agli Stati Uniti nella Nato e abbiamo continuato il nostro partenariato strategico per molti anni". L'obiettivo è creare una zona sicura ad est del fiume Eufrate, nel nord della Siria. Il 7 agosto, funzionari militari turchi e statunitensi hanno concordato di istituire una zona sicura nel nord della Siria e di sviluppare un corridoio di pace per facilitare il movimento degli sfollati siriani che vogliono tornare a casa. Le parti hanno inoltre convenuto di istituire un centro operativo comune. (Res)