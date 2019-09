Governo: Di Maio, Orban eviti inutili ingerenze

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, replicando alle affermazioni del premier ungherese Vitkor Orban, afferma in una nota: "Orban eviti inutili ingerenze. Non permetto a nessuno di giudicare o attaccare l’Italia, men che meno a chi fa il sovranista ma con i nostri confini. Orban non conosce il popolo italiano, parli quindi del suo popolo, se vuole, non del nostro".(Com)