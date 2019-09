Sud: Panetta (Bankitalia), via maestra per occupazione è riduzione costo lavoro (2)

- Ma il direttore generale della Banca d'Italia ha anche fatto presente che secondo le simulazioni dell'Istituto, "un taglio del cuneo fiscale al Sud pari all’1 per cento del suo Pil -una riduzione di circa 2 punti percentuali dell’aliquota fiscale e contributiva pagata dalle imprese - favorendo l’aumento della domanda di lavoro, avrebbe effetti espansivi sulle ore lavorate totali, pari all’1,4 per cento al picco; l’attività economica beneficerebbe, soprattutto nel medio termine, del rafforzamento dei consumi, dell’accumulazione di capitale, dell’accresciuta competitività". Quindi, Panetta ha proseguito: "Il Pil del Mezzogiorno potrebbe aumentare fino all’1,2 per cento. Le nostre stime indicano inoltre che un aumento degli investimenti pubblici accompagnato da misure volte a ridurre il costo del lavoro rafforzerebbe l’aumento dell’occupazione rispetto a quanto ottenibile agendo sui soli investimenti". Secondo il direttore generale di Bankitalia, però "il sostegno alla domanda di lavoro non èsufficiente in un contesto in cui a causa dell’invecchiamento demografico la popolazione in età di lavoro è destinata a ridursi nel tempo, comprimendo il potenziale di crescita dell’economia. Secondo l’Istat, la riduzione è già in atto al Sud, mentre nel Centro Nord si avvierà nel 2040. Occorre quindi - ha evidenziato - incentivare la partecipazione al mercato del lavoro, bassa in Italia nel confronto internazionale ma ancor più al Sud, dove il tasso di partecipazione femminile sconta un ritardo rispetto al Centro Nord di ben 22 punti percentuali. Iniziative in tale direzione possono consistere nella riduzione della tassazione sul secondo percettore familiare e nel rafforzamento dell’offerta di servizi pubblici per l’infanzia". (Rin)