Torino: Comune e Aido insieme per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule

- Per molti la donazione di organi, tessuti e cellule è ancora un tabù, un argomento difficile da affrontare e spiegare. Servono quindi occasioni di divulgazione, confronto e sensibilizzazione, come quelle promosse dall’Aido. Come il convegno “Donazione, parlane oggi”, che si è svolto sabato 21 settembre 2019 a Palazzo Civico, a Torino, organizzato dall’Aido, con il sostegno di Lions Distretto 108-ia1 e Centro servizi VolTo e il patrocinio della Città di Torino, il cui Consiglio Comunale il 14 gennaio 2019 ha approvato una mozione (prime firmatarie: Monica Canalis - PD, Viviana Ferrero - M5S, Maria Grazia Grippo - PD). Tanti i temi affrontati nella Sala Carpanini del Municipio: dai cenni storici a quelli legislativi, con il determinante ruolo svolto dall’Aido, che ha portato all’emanazione della legge 91/1999 sui trapianti. Si è parlato degli aspetti etici, ma anche di quelli medico-scientifici, come la morte celebrale. “È importante poi che per la prima volta in Italia – ha sottolineato Valter Mione, presidente Aido Piemonte – un’Istituzione (il Comune di Torino) si sia schierata pubblicamente a favore delle donazioni”. Oltre a una campagna promozionale in tutta la città, sono in programma anche incontri per informare e coinvolgere i dipendenti del Comune di Torino. (segue) (Rpi)