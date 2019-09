Energia: Ad algerina Sonatrach, presto rinnovo altri contratti gas

- La compagnia nazionale algerina per gli idrocarburi Sonatrach rinnoverà presto i contratti di lungo termine con alcuni paesi. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, in un'intervista alla rivista di analisi energetica "Petroleum Economist". Hachichi ha ricordato che nel 2018 sono stati rinnovati i contratti con quattro paesi europei. Dall'anno scorso, Sonatrach ha rinnovato i suoi contratti sul gas con Eni, Enel, la spagnola Naturgy, la portoghese Galp e la turca Botas. "Altri annunci saranno resi pubblici nei prossimi mesi", ha dichiarato Hachichi. Rispondendo a una domanda su un possibile impatto del metodo di tariffazione applicato in questi contratti sulla flessibilità del paese nei confronti dei propri clienti, Hachichi ha sottolineato che l'Algeria ha proposto un insieme di servizi "equilibrato" e che il prezzo era solo uno dei tanti parametri. "Come sapete, un contratto sul gas non riguarda solo il prezzo. È un insieme di parametri, come la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine, la flessibilità stagionale, la flessibilità a breve termine e il livello di pagamento che tutti i nostri clienti apprezzano", ha affermato il numero uno di Sonatrach. (Ala)