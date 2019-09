Cultura: Shakespeare, cambiamenti climatici e Yoga, gli eventi di domani con il Festival delle Eccezioni di Casperia

- Si chiude domenica 22 settembre il Festival delle Eccezioni a Casperia, in provincia di Rieti. La seconda edizione delle kermesse, promossa e organizzata dall’associazione culturale Schegge di Cotone con il patrocinio del comune di Casperia e con il contributo della fondazione Varrone, porta nel borgo incontri, installazioni, esibizioni e laboratori: tanti appuntamenti culturali gratuiti e aperti al pubblico dedicati al concetto del “Piccolo”. Sergio Pisani, Segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (Aisam), con “La rana bollita”, dà il via agli eventi di domenica 22 settembre alle ore 12:00. La conferenza si pone l’obiettivo di fare quattro chiacchiere sui cambiamenti climatici: lo stato attuale e i possibili scenari futuri. Si parla invece di materia, antimateria e particelle subatomiche con Valerio Vagelli dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante la conferenza “Il lato oscuro dell’universo”, in programma alle ore 16:00. All’incontro partecipa anche Scienza Coatta, il collettivo social che tratta argomenti scientifici con ironia e romanità. Alle ore 17:30 Catalina Curceanu, Primo Ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci accompagna in un viaggio nel mondo dell’infinitamente piccolo, tra atomi e dubbi amletici, con “Shakespeare e la meccanica quantistica”. Infine, alle ore 19:30, Lorenza Zambon tiene la “Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari. Semi di futuro”, un corso di auto coltivazione botanico-teatrale che narra di erbacce, orti di città e guerrilla gardening. (Com)