Colombia: esplosione davanti a sede polizia nel dipartimento del Cauca

- Una motocicletta carica di esplosivo è esplosa davanti alla sede della polizia e della procura del municipio colombiano di Corinto, nel dipartimento settentrionale del Cauca. La polizia, riferisce la stampa locale, ha attribuito l’azione ai dissidenti del “sesto fronte” delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). L'ex formazione guerrigliera è tornata in cima alle cronache per l'annuncio con cui alcuni comandanti, a fine agosto, hanno annunciato di voler aprire una "nuova fase della lotta armata". (Mec)