Regionali Emilia Romagna: Salvini, Borgonzoni non è in discussione

- A chi gli ha chiesto se la candidatura di Lucia Borgonzoni alle elezioni in Emilia Romagna sia in discussione, Matteo Salvini ha affermato: “No, non è in discussione. Per la prima volta in 50 anni in Emilia Romagna partiamo alla pari. Sarà una bellissima sfida”. Lo ha dichiarato durante la sua visita al gazebo della Lega al mercato di via Fauchè a Milano. (Rem)