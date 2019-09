Alitalia: Conte, prediligo soluzione mercato

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad Atreju 2019, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma all'Isola Tiberina, intervistato da Bruno Vespa, a proposito del dossier Alitalia ha spiegato che la soluzione che predilige "è quella di mercato", come accaduto per Carige. (Rin)