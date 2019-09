Kazakhstan: arrestati diversi manifestanti durante proteste non autorizzate

- Le autorità kazakhe hanno arrestato diversi attivisti dell’opposizione scesi in piazza oggi per alcune manifestazioni non autorizzate. A organizzare le proteste il Movimento per la scelta democratica, formazione legata all’ex banchiere Mukhtar Ablyazov, da anni autoesiliato in Francia e ricercato in Kazakhstan, Russia e Ucraina per l’accusa di appropriazione indebita di circa 5 miliardi di dollari. I raduni sono iniziati a Nur-Sultan e Almaty, le due principali città del paese. Ieri la Procura generale ha invitato la popolazione a non aderire alle manifestazioni in quanto non autorizzate. (Res)