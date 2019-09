Cassino: investono 24enne per derubargli 20 euro, 2 arrestati

- Per derubargli 20 euro lo hanno investito con la macchina. E’ successo a un ragazzo egiziano di 24 anni a Cassino giovedì scorso. Il giovane stava passeggiando su viale Pertini quando si è visto arrivare addosso un’automobile, guidata da una 38enne già nota per consumo di droga. Dalla vettura è uscito un uomo che ha rapinato il ragazzo, poi i due complici si sono dati alla fuga in macchina. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ritrovato l’auto parcheggiata e hanno appurato che aveva tamponato un altro veicolo in piazza, causandogli importanti danni. I complici erano riusciti quindi a dileguarsi a piedi, ma le successive indagini dei militari hanno portato permesso l'arresto dei due. La prima a essere rintracciata e riconosciuta dalla vittima è stata la donna che è stata sottoposta ai domiciliari. Dopo i carabinieri sono risaliti all’uomo, un 47enne tunisino, già censito per stupefacenti, furto, immigrazione clandestina, falso in atto pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato portato in carcere. Il ragazzo aggredito e rapinato ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni.(Rer)