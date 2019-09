Atlantia: Conte, dossier distinto da Alitalia, non posso rispondere su futuro concessioni

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad Atreju 2019, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma all'Isola Tiberina, intervistato da Bruno Vespa, ha chiarito di non essere "in condizione di rispondere su Atlantia e sul futuro delle concessioni, non conosco i nuovi vertici", ma ha anche spiegato che con Alitalia "sono due cose diverse". (Rin)