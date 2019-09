Ambiente: Fioramonti, sulla facciata del Miur striscione con slogan per lotta cambiamenti clima

- Sulla facciata del Miur è comparso lo striscione che riporta lo slogan "Istruzione, no estinzione". "Il segreto del futuro è tutto raccolto in queste tre parole", spiega il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. "La lotta ai cambiamenti climatici - prosegue il ministro - passa dalle iniziative di tutti noi, ogni giorno, partendo dalle scuole, dalle accademie e dalle università, per contaminare positivamente le imprese e il resto della società. La chiave di tutto è la creazione di una nuova economia, fondata sulla conoscenza, unico vero volano dello sviluppo sostenibile. Per questo ci siamo uniti al 'grido' degli studenti di tutto il mondo, che ci chiedono di ascoltare la scienza per salvare il pianeta". Fioramonti nei giorni scorsi ha inviato anche una lettera a tutte le scuole italiane, per sollecitare momenti condivisi con gli studenti in occasione della settimana di mobilitazione globale per l'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico, che si concluderà il prossimo 27 settembre. "Il Miur – continua il ministro – sta cambiando, nella forma e nella sostanza. Abbiamo subito avviato un dialogo costante con le rappresentanze sindacali della scuola, continuando a rafforzare il nostro impegno nel campo della ricerca e dell'alta formazione. Ci stiamo battendo per più risorse per il comparto, perché vogliamo davvero valorizzare il ruolo centrale di studenti, insegnanti e ricercatori". E conclude ringraziando "tutti i dipendenti del Miur e gli operai che in questi giorni e oggi, di prima mattina, si sono resi disponibili per dare attuazione alla richiesta del loro nuovo ministro". (Rer)