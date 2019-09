Roma: Pd Campidoglio, solidarietà ad autista aggredito, violenza inaccettabile

- Il gruppo del Pd capitolino esprime "vicinanza e solidarietà al conducente dell'Atac selvaggiamente aggredito questa notte.Gli autori di tali atti ignobili che si accaniscono contro un lavoratore inerme in servizio vanno perseguiti con la massima severità". In una nota i consiglieri del Pd spiegano: "Auspichiamo che tutti gli aggressori siano al più presto identificati dalle forze dell'ordine e assicurati alla giustizia. Nessuna comprensione può giustificare comportamenti di tale violenza che restano assolutamente inaccettabili". (Com)